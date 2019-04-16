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  • Son Güncelleme: 16.04.2019 16:19

Son dakika: Belarus Lukaşenko Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Belarus Aleksandr Lukaşenko'yu resmi törenle karşıladı.

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