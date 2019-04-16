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  • Son Güncelleme: 16.04.2019 16:56

Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'in en büyük simgelerinden biri olan Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin Fransızca bir mesaj yayınladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından, Katedrali'nde dün çıkan yangınla ilgili bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, Fransızca mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Paris'in sembollerinden biri olan ve insanlığın ortak mirası Notre Dame Katedrali'ni tahrip eden korkunç yangın bizi de derinden sarstı. Kendim ve halkım adına, Fransız halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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