AK Parti'de Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali ihsan Yavuz, bugün saat 15.30'da olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunacak. AK Parti, İstanbulseçimlerinin iptali ve yeniden yapılmasını talep edecek.

Ali İhsan Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Birazdan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin İPTALİ ve YENİLENMESİ talepli Olağanüstü İtirazımızı Yüksek Seçim Kuruluna sunmuş olacağız inşallah'' dedi.

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