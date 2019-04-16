Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.04.2019 15:15
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 15:28

Son dakika: olağanüstü itiraz için başvuruyor

Son dakika... seçim sonuçlarına olağanüstü itirazını bugün 15.30'da yapacak.

'de Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali ihsan Yavuz, bugün saat 15.30'da olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na () sunacak. AK Parti, seçimlerinin iptali ve yeniden yapılmasını talep edecek.

Ali İhsan Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Birazdan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin İPTALİ ve YENİLENMESİ talepli Olağanüstü İtirazımızı Yüksek Seçim Kuruluna sunmuş olacağız inşallah'' dedi.




AYRINTILAR GELİYOR...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: AK Parti olağanüstü itiraz için başvuruyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri