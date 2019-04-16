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, 134 santimetrelik boyuyla muhtarlığı kazandı! Osman Sever, ’un yıldızı Peter Dinklage’i hatırlattı

, oyları topladı. 134 santimetrelik boyuyla muhtarlığı kazandı. 135’lik ’un yıldızı Peter Dinklage’i hatırlattı. Ortak noktaları boyları olan ikili arasında kazanç farkı vardı. Muhtar 2 bin lira maaş alırken, ’li oyuncunun bölüm başına aldığı para 500 bin dolardı.

Game oy Thrones

ABD yapımı "" (Taht Oyunları) adlı fantastik dizi, dünyayı salladı. 8 yıldır rekor kıran dizinin son sezonu önceki gün başladı. İzlenme rekoru kıran dizi, tarihe adını yazdı. Oyunculardan Peter Dinklage (46), 1.35 metre boyuyla meslektaşlarına fark attı! Boyundan büyük başarılarıyla öne çıktı.

Samsun'un Ayvalık İlçesi'ndeki Orhangazi Mahallesi'nde 7 rakibini geride bırakarak muhtarlığı kazanan Osman Sever (25) de Game of Thrones'un yıldızı Dinklage'i hatırlattı.



SERVETİ BOYUNU AŞTI
134 santim boyuyla dikkat çeken muhtar ile Dinklage'in ortak noktaları uzunluklarıydı. Kazançları ise farklıydı. Dinklage'den 1 santim kısa olan Sever'in muhtarlık maaşı 2 bin liraydı. Bölüm başı 500 bin dolar alan Dinklage'in serveti ise 16 milyon dolardı.

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