Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mardin, Hatay ve Bolu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, meslekten ihraç edilen eski polisler Y.D, E.G, M.Z.B. Hatay'da, A.E. Bolu'da, özel öğretmenlik yaptığı belirtilen A.A. ise Mardin'deki ikametinde yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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