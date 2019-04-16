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  • 16.04.2019 22:33
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 22:33

Mardin merkezli / operasyonu: 5 gözaltı

Mardin merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen / soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mardin, ve 'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, meslekten ihraç edilen ler Y.D, E.G, M.Z.B. Hatay'da, A.E. Bolu'da, özel öğretmenlik yaptığı belirtilen A.A. ise Mardin'deki ikametinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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