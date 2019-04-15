Yıldırım'dan İmamoğlu'na sert tepki: Amigolukla başkanlık olmaz

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun önce Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçına ardından da Fenerbahçe - Galatasaray derbisine giderek tribünlerde bulunması tribünlerde taraftarın siyasi slogan atmasına neden oldu. Sporun içine siyasetin bu denli girmesi taraflı tarafsız birçok kişiyi rahatsız etti. Konuyla ilgili Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım konuştu.





Devlet Bahçeli de tepki göstermişti. İmamoğlu'nun iki maça gitmesi… Siyasette de tartışılıyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? sorusu üzerine Binali Yıldırım, "Ben bunu doğru bulmuyorum. Amigolukla başkanlık olmaz. Başkanlığı verecek olan YSK'dır. Seçimden sonraki sürecin sonuçlanmasını sükûnetle beklemelidir. Benim tavsiyem odur. Bunun dışında yapılacak her türlü taşkınlık, her türlü toplumsal gerginlik sürece zarar verir." dedi.