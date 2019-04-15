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  • 15.04.2019 16:12
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 16:12

Yıldırım'dan İmamoğlu'na sert tepki: Amigolukla başkanlık olmaz

'nın Başkan adayı , 'nun 'de oynanan maçlarda tribünlere gitmesine yönelik soruya cevap verdi.

İmamoğlu'na sert tepki: Amigolukla başkanlık olmaz

'nin Başkan Adayı 'nun önce Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçına ardından da Fenerbahçe - Galatasaray derbisine giderek tribünlerde bulunması tribünlerde taraftarın siyasi slogan atmasına neden oldu. Sporun içine siyasetin bu denli girmesi taraflı tarafsız birçok kişiyi rahatsız etti. Konuyla ilgili 'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı konuştu.

de tepki göstermişti. İmamoğlu'nun iki maça gitmesi… Siyasette de tartışılıyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? sorusu üzerine Binali Yıldırım, "Ben bunu doğru bulmuyorum. Amigolukla başkanlık olmaz. Başkanlığı verecek olan 'dır. Seçimden sonraki sürecin sonuçlanmasını sükûnetle beklemelidir. Benim tavsiyem odur. Bunun dışında yapılacak her türlü taşkınlık, her türlü toplumsal gerginlik sürece zarar verir." dedi.

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