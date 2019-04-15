FETÖ'nün adliyedeki beşlikleri deşifre edildi

Sivas Adliyesinde görev yapan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) "beşlik" diye tabir edilen örgüt üyelerinden oldukları öne sürülen iki zabıt katibi, itirafçı ifadesi ve hakimin dikkati sayesinde tespit edildi.

FETÖ'nün devlet kurumlarına sızan üyeleri, soruşturma ve yargılama süreçlerinde edinilen bilgi ve belgeler, itirafçı beyanları ve tanık anlatımlarıyla deşifre ediliyor.

Sivas'ta "beşlik" diye adlandırılan örgüt üyelerinden olduğu öne sürülen iki zabıt katibi de itirafçı ifadesiyle deşifre edildi.

İtirafçı B.P'nin ifadesiyle tespit edilen Yücel Ç, Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yücel Ç'nin ifadesi ve ByLock içeriklerinden hareket eden Mahkeme Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, sanığın "sohbetleri"ne katıldığı itirafçı B.P'nin dosyasını inceledi.