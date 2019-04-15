Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Maltepe'deki oy sayımına ilişkin itirazına yönelki kararını verdi.

YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kalan sandıkların sayımı devam edecek.

CHP İTİRAZ ETMİŞTİ

CHP, İstanbul Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm sayımların iptali yönündeki kararına itiraz etmişti.

Dilekçede, ilçe seçim kurullarının, yeniden sayım yapılan terminallerdeki sayımları iptal etmesi ve terminallerin kapatılması ve yenisinin kurulmaması kararının hukuken yanlış olduğu belirtilmişti.



Seçim sonrası alınan yeniden sayım kararlarına karşı CHP'nin yaptığı itirazın, YSK tarafından "Sayımların başlamış olması ve sayım başlayan yerlerde maddi gerçekliğin ortaya çıkıyor olması" nedeniyle reddedildiği hatırlatılan dilekçede, YSK'nin ayrıca, "Sayımların bir an önce tamamlanması için gerekli tedbirlerin alınması"nı ilçe seçim kurulundan istediği kaydedilmişti.