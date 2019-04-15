2018-2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı 13-14 Nisan'da yapıldı. AÖF sınavına katılan öğrenciler merakla soru ve cevapları araştırıyor. AÖF soru ve cevapları biraz önce açıklandı. 15-16-17 Nisan 2019 tarihlerinde Bahar Dönemi Ara Sınavındaki sorular Program Koordinatörleri, Yazarlar ve Editörler tarafından eKampüste webinar etkinliği şeklinde çözülecektir.

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

2018-2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı 13-14 Nisan'da yapıldı. AÖF sınavına katılan öğrenciler merakla soru ve cevapları araştırıyor. AÖF soru ve cevapları biraz önce açıklandı.

AÖF SORULAR VE CEVAPLAR MOBİL UYGULAMADA!

13-14 Nisan'da yapılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri ara sınavlarının soruları ve cevapları adayların erişimine açıldı. Anadolu Üniversitesi mobil uygulamasından ve resmi sitesinden soru ve cevaplar yayınlandı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı bildirilmedi. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçlarının 22-26 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.