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  • Son Güncelleme: 15.04.2019 18:21

a... Fethiye'de t kazası: 2 ölü

a... 'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan t ile tandem atlayış yapan paraşüt pilotu ile yanındaki bir kişi yaşamını yitirdi. Cenazelere ulaşmak için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Fethiye'de paraşüt faciası!

a gelişmesine göre, 'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan t ile tandem atlayış yapan paraşüt pilotu ile yanındaki bir kişi yaşamını yitirdi. Cenazelere ulaşmak için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

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