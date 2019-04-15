Son dakika gelişmesine göre, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan paraşüt ile tandem atlayış yapan paraşüt pilotu ile yanındaki yabancı uyruklu bir kişi yaşamını yitirdi. Cenazelere ulaşmak için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
Son dakika... Fethiye'de paraşüt kazası: 2 ölü
Son dakika... Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan paraşüt ile tandem atlayış yapan paraşüt pilotu ile yanındaki yabancı uyruklu bir kişi yaşamını yitirdi. Cenazelere ulaşmak için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
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