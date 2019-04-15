Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.04.2019 13:23
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 13:29

'da korkunç kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı

'da sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, demir bariyerlere ok gibi saplanarak uçuruma düşmeden durabildi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, demir bariyerlere çarparak durdu. Omuz ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan sürücü hastanede tedaviye alınırken, otomobilin uçuruma yuvarlanmaktan kurtulduğu görüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriKaraman'da korkunç kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri