Karaman'ın Ermenek ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, demir bariyerlere çarparak durdu. Omuz ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan sürücü hastanede tedaviye alınırken, otomobilin uçuruma yuvarlanmaktan kurtulduğu görüldü.
Karaman'da korkunç kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı
Karaman'da sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, demir bariyerlere ok gibi saplanarak uçuruma düşmeden durabildi.
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