Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bu sabah saatlerinde Antalya'nın doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Son dakika... Meteoroloji'den o illerimiz için uyarı | 16 Nisan hava durumu
Son dakika... Hava durumunu araştıran vatandaşlarımıza beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji, yayınladığı bir son dakika raporuyla vatandaşlarımızı uyardı. Peki 16 Nisan Salı hava durumu nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir'de yağış var mı? işte yurt genelinde hava durumu raporu...
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