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  • Son Güncelleme: 16.04.2019 06:43

Son dakika: 'da dev operasyonu

'da düzenlenen operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çok sayıda şüpheli yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılar ile haklarında arama kararı olan kişilere ait adreslere, eş zamanlı operasyon düzenledi.

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