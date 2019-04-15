İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılar ile haklarında arama kararı olan kişilere ait adreslere, eş zamanlı operasyon düzenledi.
Son dakika: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çok sayıda şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılar ile haklarında arama kararı olan kişilere ait adreslere, eş zamanlı operasyon düzenledi.
- FOX TV'de Fatih Portakal'dan YSK'ya baskı
- Nesli tükenmek üzere... Malatya'da görüntülendi
- "Notre Dame Katedrali insanlığın ortak mirasıdır"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.