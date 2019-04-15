55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul Etabı dolayısıyla bugün bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, saat 06.00 itibariyle Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Meydanı ve At Meydanı, Dalbastı Sokak, Torun Sokak, Küçük Ayasofya Caddesi, Aksakal Sokak'ta trafik akışı sağlanamayacak.





ALTERNATİF YOLLAR BELİRLENDİ

AA'da yer alan habere göre saat 10.00 itibariyle Çatladıkapı sahil kuzey u dönüşlerinden sahil güneye dönüş, Galata Köprüsü Çatladıkapı ışıklar arası yarış parkuruna göre kısa süreli kapama yapılacak. Sahil Kennedy Caddesi güney yoldan gelen akım, Çatladıkapı m-oil mevkiinden u dönüşü yaptırılacak, u dönüşlerinden Sirkeci istikameti, Avrasya Tüneli'nden gelen akım Yenikapı'dan Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na yönlendirilecek.



Ragıp Gümüş Pala Caddesi Unkapanı köprü istikameti, Mürsel Paşa Caddesi Kadın Eserleri Müzesinden akım u çektirilip geri çevrilecek.







Galata Köprüsü Eminönü istikameti, Atatürk Köprüsü Aksaray istikameti, Atatürk Bulvarı Aksaray istikameti, Gazi Mustafa Paşa Caddesi Aksaray istikameti, Sahil Kennedy Caddesi kuzey istikameti (Galata Köprüsü ile eski Havalimanı Caddesi Havuzlu Kavşak arasında kalan cadde ve sokaklar),Rauf Orbay Caddesi Havuzlu Kavşak istikameti, Atatürk Havalimanı Caddesi D-100 istikameti, Atatürk Havalimanı Caddesinden E5 kuzey yan yol bağlantı, Basın Ekspres yolundan D-100 kuzey yan yol ve transit yola katılım, D-100 kuzey yoldan gelen akım Atatürk Havalimanı Basın Ekspres yolu ayrımından D-100 Sefaköy istikametine verilmeyip Basın Ekspres ve Atatürk Havalimanı istikametine verilecek.



D-100 kuzey yoldan gelen akım Atatürk Havalimanı Basın Ekspres yolu ayrımından Haramidere asfaltı arası güzergaha bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.



Yukarıda belirtilen güzergahlara bağlanan cadde ve sokaklar, uygun noktalardan bisiklet turu tedbirleri bitinceye kadar kapatılacak.

SAAT 11.00'DEN SONRA BU YOLLAR KAPANIYOR



Saat 11.00 itibariyle araç trafiğine kapatılacak yollar ise şöyle:



D-100 Gürpınar Köprüsü Katılım



D-100 TÜYAP girişi



D-100 TÜYAP çıkışı



D-100 yan yol ayrımı (Spotçular önü)



D-100 TÜYAP yan yol katılım (Spotçular önü)



S virajları u dönüşü ayrımı



Doğa Koleji önü yan yol ayrımı



Doğa Koleji önü yan yol katılım



S virajları u dönüşü katılım



D100 Büyükçekmece ayrımı (anıt yanı)



Büyükçekmece ayrım ve katılım (Akbank karşısı)



Atirus karşısı otobüs durakları içi



Atirus karşısı üst geçit altı



Büyükçekmece kaymakamlık ayrımı



Büyükçekmece eczane durağı ayrımı ve katılımı



Büyükçekmece yan yol ayrımı



Karayolları önü katılım



D569 yol ayrımı (AK Parti binası önü)



AK Parti binası önü katılım



Mimarsinan BP petrol giriş ve çıkışı



İETT Mimarsinan durağı yanı



Mimarsinan Büyük Dizayn Çiçekçilik yanı (Shell karşısı)



İETT e-5 Mimarsinan durağı ayrım ve katılım



Mimarsinan Total benzinlik önü girişi



Büyükçekmece Devlet Hastanesi yan yol girişi



Büyükçekmece Devlet Hastanesi yan yol çıkışı



Mimarsinan mezarlık karşısı (imam hatip yanı)



Gaşık Lokantası yanı (Çetaş karşısı)



Nazar Mobilya Vestel yanı (Peugeot karşısı)



Bir dünya fidancılık yanı (Final Anadolu Lisesi karşısı)



Ay Huzur Evi yanı



Shell petrol giriş ve çıkışı



Aymerkez yanı Kubilay Caddesi girişi



Aymerkez girişi



Aymerkez Aydınlı çıkışı



Malatya Pazarı ve sokak girişi



Malatya Pazarı çıkışı



Oba Ekspres AVM (Theorie mağazası girişi)



Opet (Dalgıçlar Petrol) giriş ve çıkışı



Mimaroba ayrımı



Batıköy İETT durağı giriş ve çıkışı



Kösedağ tel çit yanı katılım



Aytemiz (maç) petrol giriş ve çıkışı



Ova Et Lokantası yanı sokak giriş ve çıkışı



Stop çit yanı sokak girişi



Güzelce alt geçit ayrımı ve katılımı



İstan Emlak yanı katılımı (Bizim Evler karşısı)



Güzelce sapağı İETT durağı Yedi Yaman Otopark girişi



BMC Plaza yanı yan yol



Güzelce Jandarma Karakol ayrımı



Güzelce Jandarma Karakol yan yol katılımı



İETT Güzelşehir Durağı Fatih Sitesi



Güzelşehir Sitesi ana girişi



Güzelşehir sitesi D100 katılımı



Nilüfer-2 sokak girişi



Lalapaşa Caddesi girişi



Yanar şömine önü Şafak Sokak D100 katılımı



Enkel Asma İskele 543 Sokak girişi



Yenimahalle İETT Durağı Mülk Sokak girişi



Yenimahalle İETT Durağı Kader-2 Sokak girişi



Kumburgaz Yalı Caddesi girişi (Gemiciler Market karşısı)



Kumburgaz yan yol girişi



Kumburgaz S-Oil Petrol giriş ve çıkışı



Kumburgaz köprübaşı yan yol girişi



Kumburgaz köprü bitimi D100 katılımı



Kumburgaz yan yol ve Burgaz Caddesi D-100 katılımı



Zafer Emlak yanı Silivri Caddesi ve 27. Sokak katılımı



Elazığlı Çiğ Köfteci yanı Şahlan Sokak girişi



Kar sokağı (Akkaya Emlak yanı girişi)



Asya dürüm yanı Süleyman Şah Caddesi girişi



Kumburgaz Gökkuşağı Market önü yan yol katılımı



Kamiloba Opet yanı Şark Sokağı girişi



Kamiloba Opet (Sürpa yapı) Petrol giriş ve çıkışı



Ertürkler Demir doğu tarafı ara sokak



Ertürkler Demir ile Haliloğluları arası ara sokak



Kumburgaz Polis Merkezi İstikbal Caddesi giriş



Eyüpsultanlı Çiçekçilik yanı Emek Sokak



Maltis Et Lokantası yanı Büyüksinan Caddesi girişi



Kumburgaz BP Petrol girişi ve Bahçıvanlı Sokağı girişi (Princess hotel karşısı)



BP ve Arya Düğün salonu çıkışı



Kamiloba ışıklı kavşak ve durak içi



Mavili Balıkçı Restoranı yanı Azimkent Sokağı girişi



Gözde kuruyemiş yanı Yaprak 1 (taka) Sokağı girişi



Hisar Havuz yanı Meriç 1 (sumak) Sokağı girişi



Metsan Yapı Market yanı Yağız Sokak girişi



Mar Alimünyum yanı ara sokak



Ar-Ge home yanı ara sokak



Petrol ofisi (atak akaryakıt) giriş ve çıkışı



Petrol ofisi yanı yan yol katılımı



Kamiloba İETT durağı Ulu Önder Caddesi katılımı



Özkersan Ahşap Fabrikası önü Üstündağ Yalı karşısı ara sokak



Nazo Ana yanı Meyveciler Sokağı ve yan yol katılımı



Saray Emlak Sadabat Sokak girişi



Aslanlar Grup yanı İstasyon Caddesi (Eski hotel yanı)



Celaliye Temizel Sokak girişi



Celaliye D-100-04/038 bulunan ara sokak



Celaliye Kardelen Peyzaj yanı (Özge Sokak)



İmkar Mutfak yanı toprak ara yol (Celaliye ışıklı kavşağa 50 metre kala)



Celaliye trafik ışıkları (kavşak)



Oğuzhan Mermer yanı Uygar Sokak girişi



Alp Yapı Market yanı İsmet Paşa Caddesi girişi



Celaliye Üç Pınar Sokağı girişi



Çakır Sitesi yanı Ara Sokak (Suthem Makine'ye 50 metre kala)



Celaliye Nilay Sokağı girişi



Celaliye Murat Bey Caddesi girişi (d-100 -04/037)



Celaliye Çevrim Sokak girişi



Celaliye Sahip Caddesi girişi



Celaliye Apaydınlar Caddesi girişi



Celaliye Köfteci Osman Ağa yanı Eczacılar Caddesi girişi



Celaliye Basın Kent 3 sitesi yanı ara sokak



Celaliye MC Gayrimenkul yanı Dönence Sokak girişi



Kudanlı Et Lokantası girişi



Alim Auto ve yan yol girişi



Selimpaşa Gökkuşağı Market ve yan yol girişi



Selimpaşa Gökkuşağı Market ve yan yol çıkışı



Selimpaşa Energy Petrol girişi



Selimpaşa Energy Petrol çıkışı



Selimpaşa Marmara tel-çit yanı 2053 Sokak girişi



Selimpaşa Jandarma Karakolu yanı 2092 Sokak girişi



Selimpaşa Güzel Kent Sitesi yanı 2090 Sokak girişi



Selimpaşa trafik ışıkları (kavşak)



Selimpaşa A-101 yan yol çıkışı



Selimpaşa Onur Market yan yol çıkışı



Selimpaşa 2041 Sokak çıkışı



Selimpaşa 2042 Sokak çıkışı



6 Selimpaşa Shell (trend) Petrol giriş ve çıkışı



Selimpaşa Çakallı Menemencisi çıkışı



Selimpaşa BİM yanı 200. Cadde çıkışı



Selimpaşa üst geçit altı ara sokak



Selimpaşa Meydan



Selimpaşa lastikçi yanı ara sokak



Selimpaşa kıraathane yanı 2004 Sokak girişi



Selimpaşa otoyol ayrımı



Selimpaşa köprü üstü kavşağı



Selimpaşa D-100 otoyol kesişimi (gişe çıkış trafiği)



Selimpaşa 605. Cadde İETT durağı yanı



Selimpaşa üst geçit yanı toprak ara yol



Bahçem Et Lokantası giriş ve çıkışı



Selimpaşa Çağlar Şömine yanı yan yol ayrımı



Selimpaşa Yalçın Sitesi İETT durağı yanı katılım



Selimpaşa Naturel Fabrikası yan-yol çıkışı



Selimpaşa Ontex Fabrikası ayrımı



Sim-Brode önü yan yol katılımı



D-100-04/030-100 metre Saray Deniz Malzemesi önü yan-yol katılımı



Petrol ofisi (Beren Petrol Turizm A.Ş.) giriş ve çıkışı



Fulya Caddesi (Kavaklı Muayene İstasyonu girişi)



Candan Anaokulu yanı



Odak Okulları (Faruk Güllüoğlu) giriş ve çıkışı



Garden Et Lokantası giriş ve çıkışı



Kavaklı Ortaköy ayrım ve katılımı



Silivri Opet Kartalkaya Petrol girişi ve çıkış



Muratçeşme İETT durağı yanı İrem Sokak



Ay-1 Gross Market yanı (Hicret Emlak) toprak yol



Gazi Caddesi BP Petrol yanı



Silivri BP Mesut Petrol giriş ve çıkış



Emka Enerji yanı ara yol



Silivri Çekoil giriş ve çıkışı (iki çıkış mevcut)



Remax Maya Gayrimenkul (iş yeri içinden geçiş var)



Silivri şehir merkezi ayrımı



Silivri Otogar karşısı yan yol katılım



Silivri yan yol ayrımı



Silivri trafik ışıkları (kavşak)



Silivri Derya Sokağı ayrımı



Silivri Jotun Boya önü yan yol



Silivri Küçük Sokağı girişi



Silivri Sümbül Sokağı girişi



Silivri Şirin Sokağı girişi



Silivri Kamuran Sokağı girişi



Silivri Karanfil Sokağı girişi



Silivri Otoyol bağlantı ayrımı



Silivri Otoyolu bağlantı katılımı



Silivri Gökkuşağı Market önü yan yol ayrımı



Silivri yan yol bağlantı Ege Seramik önü



Silivri Shell Petrol giriş ve çıkışı



Silivri bitiş levhası yanı Sesan Fabrikası girişi



D100 Sinekli ayrımı



Sinekli Köprüsü İstanbul istikameti dönüş ayrımı



Sinekli yolu katılım



Silivri Sanayi girişi – 1



Silivri Sanayi girişi – 2



Silivri AVM girişi



Silivri AVM çıkışı (Teleset girişi)



Star Life Villaları girişi



Altınorak Sitesi alt geçit ayrımı



Altınorak Sitesi alt geçit katılımı



Altınorak Bosna Çiftlik girişi (Unsur Çıkmazı)



Cezaevi trafik ışıkları (kavşak)



Yargıç çıkmazı (Çiftlik Yolu)



Mavi Yelken (Ak Un) alt geçit ayrımı



Mavi Yelken (Ak Un) alt geçit katılımı



BP (Silivri Turizm Petrol A.Ş.) giriş ve çıkış



Sarten Fabrikası girişi



Marmara Makine girişi



4 otoyol bağlantı (Kınalı kantar karşısı) kesişimi



Petrol Ofisi (Kemer Akaryakıt) giriş ve çıkış



Kınalı Millet Caddesi girişi



D-100 çorlu ayrımı



Masal Köy karşısı Çorlu katılım



Kınalı yan yol ayrımı



Gümüşyaka trafik ışıklarına 50 metre kala yan yol ayrımı



Gümüşyaka trafik ışıkları (kavşak)



Gümüşyaka yan yol ayrımı üst geçit altı



Tekirdağ il sınırı alt geçit yan yol ayrımı."



Trafiğe kapanan yollar için belirlenen alternatif güzergahlar ise şunlar:



"O-3 hal yolu



D-100 kuzey güney yol haliç Basın Ekspres güzergahı arası



D-100 güney yol



D-100 kuzey yan yol Sefaköy Haramidere kavşak arası



Sahil Kennedy güney yol



Tem kuzey güney yol



Adnan Menderes Caddesi



Turgut Özal Caddesi



Avrasya Tünel



Fevzipaşa Caddesi



Kadir Has Caddesi



Gazi Mustafa Paşa Caddesi Taksim istikameti



Atatürk Bulvarı Taksim istikameti



Tersane Caddesi



Haliç Köprü



Abay Caddesi



10. Yıl Caddesi



Yedikule Caddesi



Atatürk Havalimanı Caddesi sahil istikameti



Küçüklanga Caddesi



Ekrem Kurt Bulvarı



Strasburg Caddesi



Adnan Kahveci Bulvarı



Basınköy Florya Caddesi



Eski Havalimanı Caddesi



Yeşilköy Caddesi



Haramidere Gülpınar Köprülü Kavşaklar arası yan yol



Gürpınar Kavşağı Büyükçekmece arası yan yollar



Büyükçekmece Tekirdağ arası yan yollar ile



4 otoyolu ve tüm ilçe içi yollar