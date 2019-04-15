MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş- Medipol Başakşehir maçında Ekrem İmamoğlu lehine atılan sloganlara sert çıktı. Adeta tribünlere oynandığını hatırlattı. "Mazbatayı stadyuma taşımak taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur, çok yanlıştır. Bundan belediye başkanı olmaz" dedi. Bahçeli, "Rakamları görmeden, bilmeden, niyetler üzerinde değerlendirme yapanları her akşam televizyondan zevkle takip ediyoruz. Onların söylediği rakamlar yanlıştır, bizim değerlendirmelerimiz doğrudur. Millet iradesi doğru değerlendirmeyi yapmıştır. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamaları sonrasında resmî gazetede neyin ne şekilde sonuçlandığı hakkında yayın yapılacak. İl Genel Meclis üyesi oylarını yok farz ederek, belediye meclis üyelerini yok farz ederek, 3-5 belediyenin aldığı yerlerdeki oy oranlarını esas alarak yorum yapanlar kamuoyu araştırmaları nezdinde iflas etmiş insanlardır" diye konuştu.
BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.