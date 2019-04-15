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Lideri Bahçeli'den "tribünlere oynayan" İmamoğlu'na sert tepki

Lideri Bahçeli, maça giden İmamoğlu’na sert çıktı: Mazbatayı stadyuma taşımak rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürür.

Tribünlere oynamasın
MHP Genel Başkanı , Beşiktaş- Medipol Başakşehir maçında lehine atılan sloganlara sert çıktı. Adeta tribünlere oynandığını hatırlattı. "Mazbatayı stadyuma taşımak taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur, çok yanlıştır. Bundan belediye başkanı olmaz" dedi. Bahçeli, "Rakamları görmeden, bilmeden, niyetler üzerinde değerlendirme yapanları her akşam televizyondan zevkle takip ediyoruz. Onların söylediği rakamlar yanlıştır, bizim değerlendirmelerimiz doğrudur. Millet iradesi doğru değerlendirmeyi yapmıştır. 'nun açıklamaları sonrasında resmî gazetede neyin ne şekilde sonuçlandığı hakkında yayın yapılacak. İl Genel Meclis üyesi oylarını yok farz ederek, belediye meclis üyelerini yok farz ederek, 3-5 belediyenin aldığı yerlerdeki oy oranlarını esas alarak yorum yapanlar kamuoyu araştırmaları nezdinde iflas etmiş insanlardır" diye konuştu.

BURAK ERDEM ÇELİK

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