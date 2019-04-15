Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş başkanlığında toplandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, "Belediye şirketlerinin şeffaf yönetilmesi ve denetlemesine" ilişkin verdikleri teklifin oylanmadan reddedildiği gerekçesiyle tutanağa karşı çıktı. Bunun "görevi kötüye kullanmaya" gireceğini hatırlattı. Çok kızan Mansur Yavaş, toplantıya ara vereceğini açıkladı. Bu sırada belediye meclis üyeleri arasında arbede yaşandı. Yavaş, araya girip tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra da "Şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdim. Yönetim kurulları değiştikten sonra tasfiye edeceğiz. Bundan sonra mümkün olduğu kadar belediyenin ihalelerini belediye kendisi yapacak. Hiçbir şekilde işçi çıkarmadan o işçilerin devrini sağlayacağız. Şirketlere ihale vermek suretiyle onların da başkalarına ihaleyi vermesinin önüne geçiyoruz" açıklamasını yaptı.
- Güncel
- 15.04.2019
- Gazete
Mansur Yavaş başkanlığındaki ilk toplantıda arbede
Mansur Yavaş başkanlığındaki Belediye Meclisi toplantısı gergin başladı.
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