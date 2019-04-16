Bakan Berat Albayrak, "Sayın Başkan'a mesajlarımızı ilettik, kendilerinden gayet pozitif bir geri dönüş aldık, gerekli mesajları da Türkiye'ye dönünce sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz" dedi.

Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK-ATC) tarafından 37'ncisi düzenlenen 'İşe Dönüş' temalı konferans çerçevesinde Washington'da gazetecilerle buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD temasları hakkında bilgi verdi.





Pazartesi günü iki programı olduğunu belirten Albayrak, "Bir Beyaz Saray'da Hazine ve Ticaret Bakanlığı'yla ilişkili muhataplarımızla görüşmelerdi. 20 milyar dolarlık ticaret hacminin 75 milyar dolara taşınmasıyla ilgiliydi. Öncesinde dar çerçevede toplantı yapıldı, sonra ABD Başkanı bizi kabul etti. Cumhurbaşkanımızın bazı mesajları vardı, onları kendisine ilettik. Gayet pozitif, olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleşti."



S400 DE GÜNDEME GELDİ

Görüşmede S400 konusunun da gündeme geldiğini vurgulayan Albayrak, "Benim başkan düzeyinde görüştüğümüz konularda aldığım intiba gayet olumlu, yapıcı… Türkiye'nin ihtiyaçlarına dayalı S400'le alakalı süreçleri gayet makul bir şekilde dinleyip olumlu bir anlayış içinde bir bakış açısı sergilediğini gözlemlediğimi ifade edebilirim" dedi.

TÜRKİYE'YE VERİLEN ÖNEM

Bir gazetecinin, ilk kez bir Türk bakanın Beyaz Saray'da ABD Başkanı ile görüşmesinin dışarıya yansımasının ne olacağını sorması üzerine ise Bakan Albayrak, "Kişisel olarak üzerime alındığım bir husus değil, Türkiye'ye verilen önemi gösteren bir husus… Sayın Başkan'ın Türkiye'ye karşı olumlu algısını ve sayın Cumhurbaşkanımıza olan güçlü diyaloglarını gösteren bir husus" diye konuştu.





GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Bakan Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinden sonra heyetlerarası toplantılar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Sayın Ross ve Sayın Başkanın danışmanı Kushner'in olduğu heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. Bu ticaret hacminin 20 milyar dolardan 75 milyar dolara artırılması noktasında kritik alanlarla alakalı daha detaylı bir çalışmayı genel hatlarıyla müzakere ettik. Akabinde belirlenecek olan sektörlerle ilgili alt grupların kurulması konusunda mutabakata varıldı. Bugün bu toplantının bir diğer fazı Washington'da devam edecek."

Albayrak temaslarla ilgili şu noktalara dikkat çekti:

* Perşembe gününden itibaren toplantılarımız vardı. Pazartesi günü de iki tane programımız vardı. Bir tanesi Beyaz Saray'da muhataplarımızla… Hazine ve Ticaret Bakanlığıyla ilişkili muhataplarımızla görüşmemiz oldu. 20 milyar dolarlık ticaret hacminin 75 milyar dolara taşınmasıyla ilgiliydi. Öncesinde dar çerçevede toplantı yapıldı, sonra ABD Başkanı bizi kabul etti. Cumhurbaşkanımızın bazı mesajları vardı, onları kendisine ilettik. Gayet pozitif, olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleşti.

* Her ne kadar bakanlığımızla alakalı konuları görüşmek için gelmiş olsak da başvurumuza bağlı olarak sayın başkanla da temasımız oldu. Mesajlarımızı ilettik, kendilerinden gayet pozitif bir geri dönüş aldık, gerekli mesajları da Türkiye'ye dönünce sayın cumhurbaşkanımıza ileteceğiz.

* Ben Hazine ve Maliye Bakanıyım. Gözlemimi ifade edebilirim. Benim başkan düzeyinde görüştüğümüz konularda aldığım intiba gayet olumlu, yapıcı…





* Türkiye'nin ihtiyaçlarına dayalı S400'le alakalı süreçleri gayet makul bir şekilde dinleyip olumlu bir anlayış içinde bir bakış açısı sergilediğini gözlemlediğimi ifade edebilirim.

* (Bakan olarak böyle bir kabulü nasıl yorumluyorsunuz?) Kişisel olarak üzerime alındığım bir husus değil, Türkiye'ye verilen önemi, Türkiye'nin stratejik önemini gösteren bir husus. Sayın Başkanın Türkiye'ye karşı olumlu algısını ve Sayın Cumhurbaşkanımızla olan güçlü diyaloglarını gösteren bir husus.

* Sayın Başkan ile görüşmemizin dışında, Ticaret Bakanımız Ruhsar Hanım, Sayın Ross ve Sayın Başkanın danışmanı Kushner'in olduğu heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. Bu ticaret hacminin 20 milyar dolardan 75 milyar dolara artırılması noktasında kritik alanlarla alakalı daha detaylı bir çalışmayı genel hatlarıyla müzakere ettik. Akabinde belirlenecek olan sektörlerle ilgili alt grupların kurulması konusunda mutabakata varıldı. Yarın bu toplantının bir diğer fazı Washington'da devam edecek.