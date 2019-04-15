Cumhurbaşkanlığı, Aleksandr Lukashenko'nun ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ve Belarus arasındaki ikili ilişkilerin gözden geçirileceği, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmaların imzalanması gündemde olup, Türkiye-Belarus İş Forumu'nun icrası da planlanmaktadır.".
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