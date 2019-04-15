Hatay Samandağ'da deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler...

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sarsıntının ardından kısa süreli panik yaşadı.

DERİNLİĞİ 5.5 KM

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından depremin derinliği 5.5 km olarak açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ 15 NİSAN SON DEPREMLER

2019.04.15 23:10:56 36.1163 36.0743 5.5 -.- 2.9 -.- BUYUKCAT-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2019.04.15 22:38:51 37.4210 30.5458 5.7 -.- 1.5 -.- SUSUZ-BUCAK (BURDUR) İlksel

2019.04.15 22:16:12 38.6830 27.4573 8.4 -.- 1.7 -.- VEZIROGLU-(MANISA) İlksel

2019.04.15 22:07:08 36.9253 30.2272 19.3 -.- 1.6 -.- IMECIK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2019.04.15 22:04:17 37.5177 29.2953 5.4 -.- 2.1 -.- YASSIHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2019.04.15 21:43:12 36.4675 28.7357 11.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2019.04.15 21:36:31 35.4518 29.4620 12.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2019.04.15 21:27:23 35.4827 29.5015 18.1 -.- 2.8 2.9 AKDENIZ İlksel

2019.04.15 21:20:25 39.8092 25.5513 6.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel