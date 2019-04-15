Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.04.2019 23:29
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 23:30

: insanlığın ortak mirasıdır

Başkanı , 'in simgelerinden 'nde çıkan la ilgili, duyduğu üzüntüyü ifade eden bir mesaj paylaştı.

Notre Dame Katedrali insanlığın ortak mirasıdır

Başkanı , 'nın başkenti 'te bulunan 'nde çıkan a ilişkin bir mesaj paylaştı.

Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'nın başkenti Paris'ten gelen üzücü yangın haberini öğrendiğimiz andan itibaren kalbimiz orada. Notre Dame Katedrali, sadece Fransa'nın bir sembolü değil, tüm insanlığın ortak mirası olarak bir parçasıdır."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriFahrettin Altun: Notre Dame Katedrali insanlığın ortak mirasıdır
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri