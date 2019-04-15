Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin bir mesaj paylaştı.

Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'nın başkenti Paris'ten gelen üzücü yangın haberini öğrendiğimiz andan itibaren kalbimiz orada. Notre Dame Katedrali, sadece Fransa'nın bir sembolü değil, tüm insanlığın ortak mirası olarak bir parçasıdır."