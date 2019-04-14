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  • 14.04.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 18:54

Son dakika... 'den uyarısı!

'den son dakika açıklaması geldi. 'nin, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, yarın Balkanlar üzerinden gelen serin havayla hava sıcaklıkların, kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülkenin büyük bir bölümünde hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle oluşabilecek zirai don, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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