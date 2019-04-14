Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, yarın Balkanlar üzerinden gelen serin havayla hava sıcaklıkların, kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülkenin büyük bir bölümünde hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağının öngörüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle oluşabilecek zirai don, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.