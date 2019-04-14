Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 23 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü ilçede, güneşli havayı fırsat bilen tatilci ve halk plajlara akın etti.
Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 23 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü ilçede, güneşli havayı fırsat bilen tatilci ve halk plajlara akın etti.
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