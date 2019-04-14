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  • Son Güncelleme: 14.04.2019 18:36

Alanya'da tatilciler ları doldurdu

'nın Alanya ilçesinde hava ve deniz suyu sıcaklığının yükselmesini fırsat bilen tatilciler ve halk lara akın etti.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 23 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü ilçede, güneşli havayı fırsat bilen tatilci ve halk plajlara akın etti.

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