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  • Son Güncelleme: 14.04.2019 16:32

... Bakanlık'tan , Facebook ve açıklaması

Ulaştırma ve , , Facebook ve servislerinde dünya genelinde yaşanan erişim sorunu yaşandığını belirterek, "'deki kullanıcıları da etkiledi. Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor." dedi. Bu arada erişim sorunu yaklaşık iki saatin ardından düzeldi.

Bakanlık'tan erişim sorununa ilişkin açıklama

gelişmesine göre, Ulaştırma ve , , Facebook ve servislerinde dünya genelinde yaşanan erişim sorunu yaşandığını belirterek, "'deki kullanıcıları da etkiledi. Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor." dedi. Bu arada erişim sorunu yaklaşık iki saatin ardından düzeldi.

Sayan, sosyal medya platformları Whatsapp, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu.

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