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Papağan Bahtiyar’ı işkenceyle öldüren hakkında karar

Papağan Bahtiyar’ı işkenceyle öldüren hakkında dava açılmaması tepki çekti.

Adı kaldı Bahtiyar

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasıyla tanınan ve 'a işkence ettiği görüntülerle gündeme gelen hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Olayın ardından tedavi altına alınan papağan ölmüş, Murat Özdemir'in ifadesinin ardından tarafından ünlü yarışmacı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Savcılık Özdemir'in 'mala zarar verme' suçunun kendi hayvanına zarar verme kapsamında kalması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Öte yandan hakkında adli yönden işlem yapılamayan Özdemir'e para cezası verildiği açıklandı. Murat Özdemir, işkence yaptığı anlara ait görüntüleri paylaşmış ve hayvanseverler tarafından tepki toplamıştı.

Kararın açıklanmasının ardından HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı "Hukuk bu kararı kabul ediyor olabilir ancak vicdanlar kabul etmiyor" diyerek tepki gösterdi.

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