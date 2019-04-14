TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasıyla tanınan ve papağanı Bahtiyar'a işkence ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Olayın ardından tedavi altına alınan papağan ölmüş, Murat Özdemir'in ifadesinin ardından HAYKURDER tarafından ünlü yarışmacı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Savcılık Özdemir'in 'mala zarar verme' suçunun kendi hayvanına zarar verme kapsamında kalması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Öte yandan hakkında adli yönden işlem yapılamayan Özdemir'e para cezası verildiği açıklandı. Murat Özdemir, işkence yaptığı anlara ait görüntüleri paylaşmış ve hayvanseverler tarafından tepki toplamıştı.

Kararın açıklanmasının ardından HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı "Hukuk bu kararı kabul ediyor olabilir ancak vicdanlar kabul etmiyor" diyerek tepki gösterdi.