Son dakika gelişmesine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.24'te merkez üssü Söke ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, yerin yaklaşık 6,9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Deprem nedeniyle bazı vatandaşların sokağa çıktığı görüldü.