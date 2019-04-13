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  • Son Güncelleme: 14.04.2019 03:34

Son dakika... 'da korkutan

'ın Söke ilçesinde 3,8 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşların sokağa çıktığı görüldü.

Aydın'da korkutan deprem

Son dakika gelişmesine göre, Afet ve Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.24'te merkez üssü Söke ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde kaydedildi.

Sarsıntının, yerin yaklaşık 6,9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Deprem nedeniyle bazı vatandaşların sokağa çıktığı görüldü.

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