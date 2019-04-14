Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.04.2019 18:50
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 18:50

Valiliği'nden "" açıklaması

Valiliği, " üzerindeki bir noktaya bırakıldığı ihbarı üzerine, olay yerine ekiplerimiz sevk edilmiş ve kontrollü bir şekilde imha edilmiştir" ifadesini kullandı.

İstanbul Valiliği'nden şüpheli paket açıklaması

Valiliği, Beyoğlu'nda bulunan bir in uzmanlarınca kontrollü bir şekilde imha edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.00 sıralarında üzerindeki bir noktaya şüpheli paket bırakıldığı ihbarı üzerine, olay yerine Bomba İmha ekiplerimiz sevk edilmiş ve bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır." denildi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleriİstanbul Valiliği'nden "şüpheli paket" açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri