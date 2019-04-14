Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Atakan Yüksel'i tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yüksel'e tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yüksel'e tebrik telgrafı gönderdi.
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