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  • Son Güncelleme: 14.04.2019 20:44

Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Atakan Yüksel'i tebrik etti

, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazanan Atakan Yüksel'i tebrik etti.

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