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  • 14.04.2019 20:51
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 20:51

9 aylık bebek için havalandı

'de hastanede tedavi altına alınan 9 aylık bebek, durumu ağırlaşınca le sevk edildi.

Askeri helikopter 9 aylık bebek için havalandı

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde 9 aylık bebek rahatsızlanınca ailesi tarafından götürüldü.

Burada tedavisine başlanan ve tetkikleri yapılan Emir Arda bebeğin durumu bir süre sonra ağırlaştı.

Bunun üzerine doktorlar bebeğin sevk edilmesi kararını alarak durumu Valisi Tuncay Sonel'e bildirdi. Durumun acil olduğunu öğrenen Vali Sonel, bebeğin le götürülmesi talimatını verdi.

Emir Arda'nın, Tunceli Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Didem Alboğa eşliğinde Malatya'ya götürülerek tedavisine başlandığı öğrenildi.

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