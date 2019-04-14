Askeri helikopter 9 aylık bebek için havalandı

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde 9 aylık Emir Arda bebek rahatsızlanınca ailesi tarafından Tunceli Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada tedavisine başlanan ve tetkikleri yapılan Emir Arda bebeğin durumu bir süre sonra ağırlaştı.

Bunun üzerine doktorlar bebeğin Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilmesi kararını alarak durumu Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e bildirdi. Durumun acil olduğunu öğrenen Vali Sonel, bebeğin askeri helikopterle götürülmesi talimatını verdi.

Emir Arda'nın, Tunceli Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Didem Alboğa eşliğinde Malatya'ya götürülerek tedavisine başlandığı öğrenildi.