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  • 14.04.2019 21:39
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 21:39

Büyükelçileri 'da

Avrupa Birliği () üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileri, AB ’nun organizasyonuyla ’daki tarihi ve kültürel öneme sahip mekanları gezdi.

AB Büyükelçileri Hatay'da

Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve 20 AB üyesi ülkenin büyükelçileri ile diplomatları, 'a düzenlenen gezinin ikinci gününde Hatay Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.

Daha sonra Hristiyanlığın en önemli mekanlarından dünyanın ilk mağara kilisesi Antakya'daki St. Pierre Kilisesi'ne giden büyükelçiler, yapının tarihi hakkında bilgi aldı.

Büyükelçiler, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın verdiği yemeğe katıldıktan sonra Samandağ'a geçerek en az 2 bin yıl önce Roma döneminde sel ve taşkınlardan korunmak için yapılan su kanalları Titus Tüneli'ni gezdi.

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