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  • Son Güncelleme: 13.04.2019 21:22

Yer: ... Ortalık na döndü

'da aynı aileden iki grup arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı, 7 kişi gözaltına alındı.

Taş, sopa, pompalı tüfek... Adeta savaş alanı

Alınan bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Gölbaşı semtinde, yaklaşık bir yıl önce bir kızı kaçırıp düğün yaptıktan sonra boşanıp geri dönmesi nedeniyle iki kardeş arasında tartışma çıktı.

TAŞ, SOPA, POMPALI TÜFEK...
Tartışmaya kardeşlerin çocukları ve yakınlarının karışması üzerine, olay kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada, binaya saçma isabet etti, bir araç da kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen TOMA ile polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Mahallenin na döndüğü kavgada polis mahalleye giriş ve çıkışları kapattı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı, pompalı tüfeğe de el konuldu. İl Emniyet Müdürü da olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı.

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