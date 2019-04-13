Bahçeli’den Başkan Erdoğan'ı eleştirenlere cevap: Kankama laf söyletmem

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam kampında basına kapalı yapılan toplantı arasında gazetecilerle sohbet etti.

Basına kapalı toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Bahçeli, "Cumhur İttifakına ve Cumhurbaşkanını yıpratmaya yönelik eleştirilere karşı yanında olduğunu hatırlattığını ve kankama laf söyletmem dediğini" söyledi.

MHP'nin Kızılcahamam kampında Genel Başkan Yardımcıları Emin Haluk Ayhan Ekonomi, Sadir Durmaz yerel seçim sonuçları ve analizler, Feti Yıldız ise seçim, itirazlar ve tartışmalara ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.

SABAH