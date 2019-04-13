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  • Son Güncelleme: 13.04.2019 20:59

Bahçeli’den Başkan Erdoğan'ı eleştirenlere cevap: Kankama laf söyletmem

lideri , basına kapalı yapılan toplantı arasında gazetecilerle sohbet etti. Basına kapalı toplantıda Başkan Erdoğan'a yönelik değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Bahçeli, " ve yıpratmaya yönelik eleştirilere karşı yanında olduğunu hatırlattığını ve "kankama laf söyletmem dediğini" söyledi.

Bahçeli’den Erdoğan'ı eleştirenlere cevap: Kankama laf söyletmem

lideri , basına kapalı yapılan toplantı arasında gazetecilerle sohbet etti.

Basına kapalı toplantıda Başkan 'a yönelik değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Bahçeli, " ve yıpratmaya yönelik eleştirilere karşı yanında olduğunu hatırlattığını ve kankama laf söyletmem dediğini" söyledi.

MHP'nin Kızılcahamam kampında Genel Başkan Yardımcıları Emin Haluk Ayhan Ekonomi, Sadir Durmaz yerel sonuçları ve analizler, Feti Yıldız ise seçim, itirazlar ve tartışmalara ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.

SABAH

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