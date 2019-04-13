Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.04.2019 03:21
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 03:24

ilk uçuşunu yaptı! İşte o anlar

117 metre kanat açıklığına sahip, 226 tonluk Roc, ABD'den havalandı. 150 dakika süren test uçuşu, uçağı geliştiren firmasına göre sorunsuz şekilde tamamlandı.

ilk kez havalandı. Roket fırlatma şirketi tarafından geliştirilen 117 metre kanat açıklığına sahip 226 tonluk Roc isimli uçak, Kaliforniya'daki Mojave Havalimanı'ndan kalktı. Bu uçuş, roketleri havadan yörüngeye fırlatmak için tasarlanan uçak için kritik ilk deneme uçuşu oldu. Açılış uçuşu şirkete göre 150 dakika sürdü ardından uçak güvenli bir şekilde yere indi.

Çift gövdeli Stratolaunch, gezegenin etrafındaki yörüngeye fırlatacak roketleri bırakabilecek şekilde tasarlandı. Şirket, Pegasus XL roketini uzaya göndermek için Stratolaunch'ı kullanmayı planlayan en az bir müşteri olan 'la anlaşma imzaladığını da duyurdu.

Stratolaunch CEO'su Jean Floyd, yaptığı açıklamada, "Kişisel olarak bu görkemli kuşun uçuşunu izlemek benim için duygusal bir andı" derken, test uçuşunun pilotu Evan Thomas ise, "Uçuşun kendisi pürüzsüzdü, bu tam olarak istediğimiz ilk uçuştu" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriDünyanın en büyük uçağı ilk uçuşunu yaptı! İşte o anlar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri