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  • 13.04.2019 19:34
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 19:40

'da korkutan ! O anlar kamarada

'da, sonucu meydana gelen da, olay yerinden geçen 1 kişi hafif yaralandı. Korku dolu o anlar kameralara yansıdı.

Dehşeti yaşadılar! Her şey bir anda oldu

Esentepe Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Kanlıca kavşağı yakınlarında, nedeniyle bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. nın şiddetiyle rögar kapakları yerinden fırlayarak çevreye savruldu. Kaldırım taşlarının da yerinden söküldü patlamada olay yerinden geçen 1 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, adı açıklanmayan yaralıya ise ambulansta müdahale edildi.

Yapılan incelemenin ardından belediye ekipleri, olay yerinde temizlik işlemi yapıp, rögar kapaklarını yeniledi.

OLAY ANI KAMERADA
'da, kanalizasyonda metan gazının sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, bölgeden geçen 1 kişinin hafif yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin rögar kapağının yanından geçtiği sırada patlamanın meydana geldiği ve bu kişinin havalandığı yer aldı. Bir kişinin de cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde ise patlama öncesi bir ışığın parladığı ardından da patlamanın meydana geldiği görüldü.

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