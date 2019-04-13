Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere tarihi ayar

Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımı anma günü ilan etmesi tepki topladı. Antalya'daki Turizm Belek Merkezi'nde başlayan NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose- Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nda damga vuran konu, Fransa'nın skandal kararıydı. Toplantıya katılan, burada yapığı konuşmada Fransa'yı kınadı. Toplantıya katılan Macron'un partisinden parlamenter, Çavuşoğlu'nun eleştirilerinin kendisini şoke ettiğini söyleyerek, sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili soru yöneltti. Bakan Çavuşoğlu ise Krimi'ye sert bir dille cevap verdi.Çavuşoğlu, "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Sizler tepeden bakmaya devam edin, ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz" dedi.