Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere tarihi ayar

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımı anma günü ilan etmesi tepki topladı. Antalya'daki Turizm Belek Merkezi'nde başlayan NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose- Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nda damga vuran konu, Fransa'nın skandal kararıydı. Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada yapığı konuşmada Fransa'yı kınadı. Toplantıya katılan Macron'un partisinden parlamenter Sonia Krimi, Çavuşoğlu'nun eleştirilerinin kendisini şoke ettiğini söyleyerek, sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili soru yöneltti. Bakan Çavuşoğlu ise Krimi'ye sert bir dille cevap verdi.
Çavuşoğlu, "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Sizler tepeden bakmaya devam edin, ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz" dedi. Bakan Çavuşoğlu'nun bu sözlerinden sonra Krimi ile birlikte 2 kadın Fransız parlamenter, salonu terk etti.
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