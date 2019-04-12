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  • 12.04.2019 22:17
  • Son Güncelleme: 12.04.2019 22:17

Son dakika: 'da feci ! Otomobil bu hale geldi

'da meydana gelen trafik sında 2 kişi hayatını kaybetti.

Feci kaza! Otomobil bu hale geldi

Alınan bilgiye göre, Kestel ilçesinde (40) idaresindeki 16 Y 8011 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

da Muhammet Hanifi Akbulut olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan (26) araç içinde sıkışarak ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Hamza Gül, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hamza Gül, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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