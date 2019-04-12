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  • Son Güncelleme: 13.04.2019 05:12

Cumhurbaşkanlığı kararı 'de yayımlandı

Kültür ve ve Turizm Müdürü 'un görevden alınmasına ilişkin karar, 'de yayımlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç görevden alındı.

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