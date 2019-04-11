Başskan Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore onuruna yemek verdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.
Başskan Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore onuruna yemek verdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.
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