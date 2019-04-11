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  • Son Güncelleme: 11.04.2019 18:24

duyurdu: Hartum seferi iptal edildi

, Sudan'da nun yönetime ardından ülkenin kapatılması nedeniyle başkent Hartum'a gerçekleştirmeyi planlandığı karşılıklı seferlerini iptal etti.

THY duyurdu: Hartum seferi iptal edildi

(), Sudan'da yaşanan askeri darbenin ardından ülkenin kapatılması nedeniyle başkent Hartum'a gerçekleştirmeyi planlandığı karşılıklı seferlerini iptal etti.

Sudan'da nun yönetime ardından 'ndaki uçuşlar durduruldu, sadece inişlere izin veriliyor.

Yaşanan gelişmeler üzerine THY, bu akşam saatlerinde karşılıklı olarak gerçekleştirmeyi planladığı TK680 ve TK681 sefer sayılı İstanbul-Hartum-İstanbul seferlerini, havalimanının uçuşlara kapatılması nedeniyle karşılıklı olarak iptal etti.

Hartum Havalimanı'nın uçuşlara açılmasının ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

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