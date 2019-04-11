Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü bünyesinde eğitim alan engelliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği koordinesinde Haliç'e tüplü dalış gerçekleştirdi. Görme, işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel engelliler, "vatan dalışı" adı verilen etkinlikte, kurbağa adamlar eşliğinde 5 metre derinliğe inerek ay-yıldızlı şehitler anıtını zemine yerleştirdi.

Şehitleri anan engelliler, su yüzeyinde Türk bayrağı açtı. Çocukları dalış yapan bazı engelli ailelerinin duygusal anlar yaşadığı, bazılarının çocuklarını motive ettikleri görüldü. Başarıyla tamamlanan etkinlik sonunda katılımcılara sertifika verildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Özyiğit, burada yaptığı açıklamada, "Bugün biz engelsiz kardeşlerimizin safiyane sarılmalarıyla mutlu olduk. Bu kardeşlerimizin ince hesapları yoktur. Bu kardeşlerimizin hileyle alakası yoktur. Bu kardeşlerimizin kin ve nefretle alakası yoktur. Hepimizin erişmek, ulaşmak istediği dünyevi gailelerden uzak ve sade bir ruh halini yaşamayı temin eden, beceren arkadaşlarımızdır. Bu hali görmek, insanlığımızı hatırlamak bizi de mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki "engelli" kelimesini kaldıracaklarını belirterek, "Engelliler kelimesi oraya yakışmıyor. Bağcılar'da engellilerin fiziki durumda belki cadde ve sokaklardaki yürüme engellerinin dışında hayatlarında hiçbir engellerinin kalmadığını ifade etmek için bunu söylüyorum." diye konuştu.

"EŞİT ŞARTLARDA BİR DÜNYA VAR SUYUN ALTINDA"

Aynı zamanda belediye bünyesinde tiyatro eğitimi alan görme engelli Hamza Demir, 2012 yılına kadar eve bağlı hayat yaşadığını, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı ile tanıştıktan sonra hayatının renklendiğini söyledi.

Demir, "2012'ye kadar içeri bağlı bir hayat yaşıyordum fakat Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'na karıştıktan ve çeşitli kişisel gelişim kurslarını aldıktan sonra bir de sporla ilgilenmeyi düşündüm. Bu konuda bize yardımcı oldular. 2013'te ilk dalışımı gerçekleştirdim Bağcılar Belediyesi'nin havuzunda." dedi.

Suyun altında fiziksel olarak değil ancak manevi olarak görebilmenin mümkün olduğuna vurgu yapan Demir, şöyle devam etti:

"Çünkü yeryüzünde farklı engeller, farklı sorunlar karşımıza çıkıyor ama suyun altında böyle bir şey yok. Herkesin eşit olduğu, ön yargıların olmadığı, ötekileşmenin olmadığı eşit şartlarda bir dünya var suyun altında. Ahmet nasıl oluyorsa Mehmet de öyle oluyor."

Demir, dalış yapmaya karar verdiğinde kendisine "Yapamazsın." diyenlerin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"'Yapamazsın' diyen insanlar hayatın her dakikasında karşımızda. Çünkü bir işe başladığın zaman o işi yapabilenler seni tebrik ediyor, fakat yapamayanlar senin de yapmanı engellemek için çeşitli olumsuz nedenler önüne sunuyor. Ben bu eleştirileri çok dikkate almıyorum. Tabi ki bir eleştiri bin başarıya götürür ama sadece laf olsun diye yapılan bir eleştiri de bin başarıyı elinden alır. Bana 'Yapamazsın' dedikleri zaman 'Neden?' diye bir soru yöneltiyorum. Benim içimi açacak olumlu bir cevap verdiği zaman, mantıklı cevap verdiği zaman oturup düşünüyorum. Ama neden sorusunu yönelttiğim zaman kilitleniyorsa sadece eleştiri yapmak için öyle yapıyor diyorum ve dikkate almadan yoluma devam ediyorum."

Evladını dalarken heyecanla izleyen engelli annesi Emine Aktaş da, oğlu Muhammed'in yaklaşık 5 yıldır dalış yaptığını, engelli annesi olarak böylesi bir etkinlikte oğlunu gördüğü için çok mutlu olduğunu vurguladı.