Bursa Şehir Hastanesi ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan'ın 'hayalim' dediği şehir hastaneleri bir bir hizmete giriyor. Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkiinde 745 dönüm arazi üzerine 1355 yatak kapasiteli şehir hastanesinin açılışı için geri sayı başladı. Peki, Bursa Şehir Hastanesi ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

BURSA ŞEHİR HASTANESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Bursa Şehir Hastanesi'nde yavaş yavaş sonlara gelindi. Bin 355 yataklı şehir hastanesi için aralıksız çalışmalar yapıldı. Sağlık kampüsü niteliğindeki hastane dünya standarlarında ileri teknolojiye sahip olacak. Bursa Şehir Hastanesi medikal ekipmanlarıyla yalnızca bölgenin değil Avrupa'nın sayılı hastaneleri arasında yer alıyor.

Dev komplekste tam 6 hastane bir arada olacak. Sadece Bursa'da değil, İzmir, Manisa ve Balıkesir'deki bölgelere de hizmet vermiş olacak. Bursa Şehir Hastanesi depreme dayanıklı yapısıyla da dikkat çekiyor.

Bursa Şehir Hastanesi'ne 301 yataklı genel hastane, 264 yataklı onkoloji, 197 yataklı kadın doğum ve çocuk, 275 yataklı kardiyoloji, 200 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon, 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri ve 18 yataklı psikiyatri hastanesi bulunacak.

Hastanenin içerisinde yaklaşık 180 yoğun bakım yatağı, yanı sıra yaklaşık 22 adet yeni doğan yoğun bakım yatağı, 45 ameliyathane ve 309 poliklinik odası bulunacak.

Nilüfer İlçesi Doğanköy mevkiinde bulunan hastanenin inşaatı devam etmektedir. Açılış tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.