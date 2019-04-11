Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macron'a 24 Nisan tepkisi: Geçerliliği yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Wittenburg Konferansı kapsamında yapılan Türkiye-Hollanda 7. Konferansı'nda Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Stef Blok'la ben ilişkilerimizi normalleşmesi için Başbakan Rutte ve Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde birlikte çalışıyoruz. Her alanda ilişkilerimizi her konuda hem fikir olmasak da geliştirmek için çaba serf edeceğiz. Sayın Başbakan Rutte Türkiye'yi ziyaret etmek istedi.

11 Mart 2017 olayları sonrasında Hollanda hükümetinin konuları ciddiyetle ele aldığını görüyoruz. Şunu söylemem gerekir ki burada yaşayan Türk toplumu iki ülkeyi benimsemiş bir toplumdur. Buraya entegrasyonu konusunda hiçbir sorun görmüyoruz. Türklerin yaşadıkları topluma entegrasyonunu teşvik ediyoruz.

DIŞİŞLERİ: İLİŞKİLERİ MENFİ ŞEKİLDE ETKİLEMESİ KAÇINILMAZDIR

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da ise şu ifadelere yer verildi;

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "24 Nisan'ı anma" günü ilan etmesini şiddetle kınıyoruz.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Fransız Anayasa Mahkemesi içtihatları, 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğunu tespit etmiştir. Evrensel hukuka göre, Ermeni tezlerinin siyasi girişimlerle dayatılması ifade özgürlüğüne aykırıdır.

MACRON'UN "24 NİSAN" KARARNAMESİ

Avrupalılar ağzını açtığı zaman ne diyorlar: Hukukun üstünlüğü. Fransa Anayasa Mahkemesi parlamentonun bu konuda karar almaması gerektiğini söyledi. AİHM'nin de bu konuda net kararları var. Buna rağmen Macron neden böyle kararlar alıyor? Popülizm, popülizm. Tarihi çarpıtmak siyasilere yakışmıyor. Hele hele Fransa'nın bu konularda karar alması tam bir trajikomik olay. Fransa'nın kendi tarihine bakması lazım. Ruanda soykırımının üzerinden 25 yıl bile geçmedi. Afrika'da yaptıklarının ne olanlar ne de biz unuttuk. Başka bir ülk hakkında böyle kararlar alması kabul edilebilir değildir. Bu kararın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur. Bu konuda biz de gerekli tedbirlerimizi alacağız. Bununla ilgili de Ankara'da bazı girişimleri başlattık.