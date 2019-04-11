Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bulunan noter dairesinde işlem yaptıran bir vatandaşın cebindeki telefon çalındı. Vatandaşın polise başvurması üzerine harekete geçen polis ekipleri noterde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Şahsın eşgalini ve kimliğini belirleyen ekipler, yapılan operasyon ile C.Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede ekipler şahsın 1 yağma, 2 açıktan hırsızlık, 1 oto hırsızlığı, 1 tehdit - hakaret, 1 kasten yaralama ve 1 yankesicilik olaylarından sabıka kaydının bulunduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli C.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.