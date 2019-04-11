Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.04.2019 16:06
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 16:18

de şok görüntü! Kameraya takıldı

'te de işlem yaptıran bir kişinin cep telefonunu çalarak kaçan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Polisin operasyonu ile gözaltına alınan kapkaççının daha önceden de yağma, hırsızlık, tehdit, kasten yaralama ve yankesicilik gibi çok sayıda olaya karıştığı ortaya çıktı.

Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bulunan dairesinde işlem yaptıran bir vatandaşın cebindeki telefon çalındı. Vatandaşın polise başvurması üzerine harekete geçen polis ekipleri noterde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Şahsın eşgalini ve kimliğini belirleyen ekipler, yapılan operasyon ile C.Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede ekipler şahsın 1 yağma, 2 açıktan hırsızlık, 1 oto hırsızlığı, 1 tehdit - hakaret, 1 kasten yaralama ve 1 yankesicilik olaylarından sabıka kaydının bulunduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli C.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriNoterde şok görüntü! Kameraya takıldı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri