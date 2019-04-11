CHP'li Hasan Akgün'den tepki çeken hareket

31 Mart yerel seçim lerinde yaşanan usulsüzlüğün ardından CHP 'deki panik havası devam ediyor. Son olrak Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün , hayali seçmen iddialarına yanıt vermek için düzenlediği basın toplantısında büyük bir skandala imza attı.

CHP'li başkan Akgün, hayali seçmen iddialarını çürütmek için basın mensuplarının karşısına çıktığından yanında 8-9 yaşlarında Atilla isimli çocuk da vardı. Oldukça gergin ve sıkıldığı her halinden belli olan çocuğu seçim malzemesi yapan CHP'li Başkan Akgün'ün bu tavrı büyük tepki topladı..