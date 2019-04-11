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  • Son Güncelleme: 11.04.2019 16:28

'li 'den tepki çeken hareket

Başkanı ilçedeki şaibeyle ilgili bir basın toplantısı yaptı. Akgün, daha oyun çağındaki bir çocuğu basının karşısına çıkararak, iddiaları çürütmeye çalıştı. Basın açıklamasına küçük çocuğun malzeme yapılması tepki topladı.

CHP'li Hasan Akgün'den tepki çeken hareket
31 Mart yerel lerinde yaşanan usulsüzlüğün ardından 'deki panik havası devam ediyor. Son olrak Başkanı , hayali seçmen iddialarına yanıt vermek için düzenlediği basın toplantısında büyük bir skandala imza attı.

ÇOCUĞU MALZEME YAPTI
CHP'li başkan Akgün, hayali seçmen iddialarını çürütmek için basın mensuplarının karşısına çıktığından yanında 8-9 yaşlarında Atilla isimli çocuk da vardı. Oldukça gergin ve sıkıldığı her halinden belli olan çocuğu seçim malzemesi yapan CHP'li Başkan Akgün'ün bu tavrı büyük tepki topladı..

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