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ve Akşener yine ’ya ‘baskı’ açıklamaları yaptı

lerin iptali olasılığı, ittifak ortakları arasında trafiği hızlandırdı. ve Akşener yine ’ya ‘baskı’ açıklamaları yaptı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener yine YSK’ya ‘baskı’ açıklamaları yaptı

CHP ve ittifak ortağı , bir hafta içinde ikinci kez bir araya geldi. Genel Başkanı Kemal '7 maddelik' baskı ve tehdit açıklamasında kaos çığırtkanlığı yaparak "YSK ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak ya kaosa sürükleyecek" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı ise, "'deki lerin tümünü iptal edin ve kazanıncaya kadar seçim yapın. Böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.

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