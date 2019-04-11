Kılıçdaroğlu ve Akşener yine YSK’ya ‘baskı’ açıklamaları yaptı

CHP ve ittifak ortağı İyi Parti, bir hafta içinde ikinci kez bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu '7 maddelik' baskı ve tehdit açıklamasında kaos çığırtkanlığı yaparak "YSK ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak ya kaosa sürükleyecek" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, "Türkiye'deki seçimlerin tümünü iptal edin ve kazanıncaya kadar seçim yapın. Böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.