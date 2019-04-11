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  • 11.04.2019 13:48
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 14:01

: 'lerin bazı aksamları 'de üretilebilir

Kremlin Sözcüsü , füze savunma sistemine ait bazı aksamların 'de üretilebileceğini açıkladı.

S-400'lerin bazı aksamları Türkiye'de üretilebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la düzenledikleri ortak basın toplantısında askeri ve teknik alanda işbirliği yapılması için imkan bulunduğunu ve iki ülkenin yüksek teknolojili askeri araçları müşterek olarak üretebileceğini ifade etmişti.

Gazeteciler bu bağlamda Peskov'a sistemlerinin müşterek üretiminin söz konusu olup olmadığını sordu.

Peskov, "S-400'ün tüm aksamlarının müşterek olarak üretilmesi söz konusu değil ve olamaz, bu yeni bir silah türü. Ancak bazı aksamların, parça bazında üretilmesi elbette söz konusu olabilir" yanıtını verdi.

Peskov, bu üretimin topraklarında yapılmasının konuşulup konuşulmadığına ilişkin soruya da olumlu yanıt vererek "Türkiye topraklarında" dedi.

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