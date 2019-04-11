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  • Son Güncelleme: 11.04.2019 13:58

toplantısının perde arkası

Merkez Yönetim Kurulu (), dün Başkan başkanlığında toplandı. Toplantının detayları A Haber ekranlarında paylaşıldı. İşte 31 Mart leri sonrası ilk kez toplanan MYK'da gündeme gelenler...


Merkez Yönetim Kurulu (), dün Başkan başkanlığında toplandı.

Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'nın en önemli gündem maddesi sonuçları oldu. Başkan Erdoğan, kurmayları ile seçim sonuçlarını masaya yatırdı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN BAŞARISINA DİKKAT ÇEKİLDİ
Kritik toplantıda seçim sonuçlarını değerlendiren Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın seçimdeki başarısına dikkat çekti.

ERDOĞAN'DAN TEŞKİLATLARA TALİMAT
Başkan Erdoğan toplantıda ayrıca teşkilatlara kritik bir talimat verdi. Seçim sonuçlarının teşkilatlar tarafından analizini isteyen Erdoğan, seçmenin sandıkta verdiği mesajın değerlendirilmesini ve kendisine rapor olarak sunulmasını istedi.


HAYVAN HAKLARI YASASI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Gelen bilgilere göre ve 'da yaşanan hayvan katliamı da MYK toplantısının gündemi oldu. Erdoğan hayvan hakları yasası ile ilgili son durumu öğrendi ve bir an önce yasanın sonuçlanması için talimat verdi. AK Parti'nin hukukçu kurmayları, hem manifesto hem de hayvan hakları yasası için çalışma başlattı.

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