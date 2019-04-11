Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.04.2019 14:51
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 14:58

Başkan Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı arasında kritik görüşme

Başkan Erdoğan Külliye'de Milli Savunma Bakanı 'ı kabul etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında kritik görüşme
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri