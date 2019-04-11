Gölbaşı Mahallesi'ndeki binanın ikinci katında, ailesi tarafından evde bırakılan Suriyeli çocuk, bir süre sonra balkonun korkuluklarından sarktı.

Elleriyle asılı şekilde korkuluklardan tutunan çocuk, tırmanmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca kendisini bıraktı. Bu sırada olayı görerek evin önünde toplanan vatandaşlar çocuğu havada yakaladı. Çocuğun düşme anı vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.

Hafif yaralanan Suriyeli çocuk, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.