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  • Son Güncelleme: 12.04.2019 00:00

Balkondan düşen çocuğu ! İşte o anlar

'nın Viranşehir ilçesinde balkondan düşen çocuğu çevredekiler havada yakaladı. İşte o anlar...

Balkondan düşen çocuğu havada yakaladılar

Gölbaşı Mahallesi'ndeki binanın ikinci katında, ailesi tarafından evde bırakılan , bir süre sonra balkonun korkuluklarından sarktı.

Elleriyle asılı şekilde korkuluklardan tutunan çocuk, tırmanmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca kendisini bıraktı. Bu sırada olayı görerek evin önünde toplanan vatandaşlar çocuğu havada yakaladı. Çocuğun düşme anı vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.

Hafif yaralanan Suriyeli çocuk, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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