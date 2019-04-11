Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı Akhisar Mahallesi'nde yaşayan Oktay Garip (20), muhtarlık seçimlerine katıldı. 6 rakibini geride bırakarak muhtarlığı kazandı. Mazbatasını alarak göreve başladı. Türkiye'nin genç muhtarları arasına giren Garip, küçüklüğünden beri mahallede koşturduğu için muhtar olarak çağrıldığını açıkladı.

Garip, "Ben Bursa'nın ve Marmara'nın en genç muhtarıyım. 7 aday vardı, benimle birlikte 6 adayı saf dışı bırakarak kazandım. Rakiplerime 500'ün üzerinde fark attım" açıklamasını yaptı.