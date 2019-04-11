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  • Son Güncelleme: 11.04.2019 16:17

Burkino Faso Cumhurbaşkanı 'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore’yi resmi tören ile karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende , Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Atlı Birlikleri eşliğinde Külliye girişine gelen konuk Cumhurbaşkanı Kabore'yi karşıladı. Yağışlı hava nedeniyle karşılama töreni Külliye içerisinde yapıldı.



Liderlerin tören alanındaki yerlerini almalarından sonra iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore, tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.



Heyetlerin takdimi sonrasında Erdoğan ve Kabore iki ülke bayraklarının bulunduğu merdivenlerde poz verdi. Başbaşa ve heyetlerarası yapılacak görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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